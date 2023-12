Scherma, Coppa del Mondo Novi Sad 2023: Italia del fioretto femminile seconda, arriva il pass per Parigi 2024

Il fioretto femminile dell’Italia ha conquistato il secondo posto a Novi Sad nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo in Serbia e ha contestualmente ottenuto il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, guidate dal Ct Stefano Cerioni, dopo aver vinto Mondiali ed Europei adesso sono la prima arma del Bel Paese a conquistare, con due gare di anticipo, il ticket per volare ai Giochi nella prova a squadre di fioretto femminile e anche di poter schierare il numero massimo di fiorettiste nella prova individuale, vale a dire tre.

Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo si sono arrese soltanto agli Stati Uniti in finale dopo aver battuto agevolmente negli assalti di giornata Singapore agli ottavi, la Germania ai quarti e il Giappone in semifinale, sotto la sapiente guida dei tecnici Eugenio Migliore e Giovanna Trillini sotto la pedana. Contro le ragazze degli Usa è arrivato purtroppo un 45-37 ma è scattata comunque la festa.