Scherma, Coppa del Mondo fioretto Tokoname 2023: undici azzurri al tabellone principale

E’ quasi en-plein per l’Italia del fioretto maschile nelle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di scherma di Tokoname, in Giappone. Gli azzurri del ct Cerioni si presenteranno con una pattuglia di undici fiorettisti per il tabellone principale: ai già ammessi per ranking Tommaso Marini, Filippo Macchi, Alessio Foconi e Daniele Garozzo, si sono aggiunti tramite i gironi di qualificazione anche Guillaume Bianchi, Davide Filippi e Tommaso Martini.

Sono dovuti passare dagli assalti del tabellone principale, ma hanno strappato il pass per la giornata clou, anche Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Giulio Lombardi e Damiano Di Veroli. Unico a uscire di scena, purtroppo, l’espertissimo Giorgio Avola, a podio nella prima uscita di Istanbul e invece fuori dalla lotta per i piazzamenti che contano in terra nipponica. All’1.30 di notte in Italia i fiorettisti azzurri saranno dunque in undici al via del tabellone principale della gara individuale (domenica la gara a squadre).