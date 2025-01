Il Grand Prix di spada a Doha vedrà in scena cinque azzurri nel tabellone principale, che si terrà domani, domenica 26 gennaio. Buona prestazione, quindi, per la squadra italiana, che vedrà in pedana in totale tredici rappresentanti, visto che ieri sono state otto le spadiste capaci di guadagnarsi l’accesso al tabellone principale. Per quanto riguarda la gara maschile, Davide Di Veroli era già ammesso di diritto, grazie al posizionamento nel ranking. Fase a gironi di alto livello, invece, per Enrico Piatti e Simone Mencarelli: entrambi, infatti, hanno ottenuto ben cinque vittorie sui sei incontri disputati, meritandosi l’accesso diretto al tabellone dei 64.

Passati dopo i turni preliminari, invece, Gabriele Cimini e Gianpaolo Buzzacchino. Il primo ha fatto il proprio debutto nel tabellone da 128 contro l’olandese Konrad Veenenbos, imponendosi per 15-11, prima di battere per 15-12 il venezuelano Francisco Limardo. Il secondo, invece, ha avuto la meglio contro il francese Morgan Wingerter e sull’ucraino Nikita Koshman. Niente da fare, invece, per Valerio Cuomo, Fabrizio Cuomo, Marco Paganelli e Giacomo Paolini: questi quattro spadisti, dopo aver passato il girone e anche il tabellone preliminare dei 128, si sono fermati nell’ultimo turno, proprio ad un passo dal tabellone principale.

Eliminati nel tabellone dei 128, ancora, Filippo Armaleo, battuto dallo statunitense Ramirez per 15-13, e Giulio Gaetani, eliminato dal giapponese Masuda per 15-12. Fuori dopo le partite dei gironi, infine, Nicolò Del Contrasto, che ha maturato una vittoria e cinque sconfitte non riuscendo a passare ai turni successivi.

Grand Prix Doha, qualificate cinque azzurre

Come detto, in totale saranno tredici gli azzurri del CT Dario Chiadò in pedana nel tabellone principale di domani, visto che nella giornata di ieri sono state otto le spadiste in grado di strappare il pass. Oltre alle olimpioniche Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo e Federica Isola, entrate di diritto, dopo le qualificazioni si sono aggiunte Lucrezia Paulis, dopo i gironi, e Roberta Marzani, Alessandra Bozza e Sara Maria Kowalczyk dopo gli incontri della fase a eliminazione diretta, con quest’ultima che ha dovuto eliminare la compagna di nazionale Carola Maccagno.

I due tabelloni principali, maschile e femminile, prenderanno il via domani a partire dalle 7 (orario italiano).