Osimhen sta conquistando la scena europea a suon di gol e per la stagione prossima sarà al centro di un importante intreccio di mercato: la Juventus è la vera protagonista della vicenda.

Ha lasciato Napoli in prestito per accasarsi al Galatasaray e ritrovar sé stesso, quel Victor Osimhen che fu protagonista nella vittoria dello scudetto per i partenopei. Il suo score in terra turca parla chiaro: 15 gol e 6 assist in 19 partite ufficiali. L’attaccante nigeriano è diventato il vero e proprio idolo della tifoseria turca, nonostante la sua permanenza al Galatasaray abbia un scadenza già prefissata.

A giugno si scatenerà un vero putiferio per il centravanti, corteggiato da mezza Europa e con una clausola rescissoria – valida solo per l’estero – da 75 milioni di euro. Nonostante lo scorso anno abbia comunque messo a segno 17 gol, il rapporto con il Napoli era giunto ormai al capolinea per Osimhen, tuttavia grazie alle sue prestazioni attuali il nigeriano sembra essere tornato quello della stagione 22/23. Ad attenzionarlo non ci sono solamente le ricche squadre di Premier League, ma anche in altri campionati di livello c’è chi sta facendo sondaggi. La cosa certa è che sarà difficile vederlo ritornare in Italia, anche se la Juventus potrebbe esordire in un colpaccio che scatenerebbe un effetto domino milionario.

Osimhen al PSG, ci pensa la Juventus

Mentre la Juventus è alle prese con i risultati che faticano ad arrivare, Giuntoli potrebbe essere la chiave per portare Victor Osimhen al Paris Saint Germain. Ad essere chiari l’attaccante nigeriano piacerebbe anche ai bianconeri, ma il fatto che la clausola rescissoria non abbia valenza in Italia porterebbe la Cortinassa a una trattativa con De Laurentiis, il che rischierebbe di portare il prezzo a un valore ben più alto della clausola stessa. Le prestazioni di Osimhen hanno fatto schizzare la sua valutazione ma non è un segreto che il PSG farebbe carte false per ricomporre la coppia Kvara-Osimhen durante la prossima stagione.

Qui entra in gioco la Juventus, perché se Kolo Muani dovesse convincere Motta – che lo ha voluto fortemente – e Giuntoli, allora l’ex DS del Napoli potrebbe intavolare una trattativa per l’acquisto a titolo definitivo in estate. Ciò permetterebbe al Paris Saint Germain di dirottare i soldi incassati sull’acquisto di Osimhen, oltre che di liberarsi di un ingaggio molto corposo: 8 milioni di euro da reinvestire in un eventuale ingaggio dell’attaccante ex Napoli. Per quanto possa sembrare intricato l’affare potrebbe configurarsi in estate, certo è che molto dipenderà anche dalle prestazioni del francese con la maglia della Juventus e dal destino di Vlahovic.