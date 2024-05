Scherma, CdM fioretto: l’Italia femminile vince la prova a squadre ad Hong Kong, azzurri sconfitti in finale

Seconda vittoria consecutiva per l’Italia, che dopo il trionfo a Tblisi conquista la prova a squadre di fioretto femminile anche a Hong Kong, sede della tappa di Coppa del Mondo di scherma. Le ragazze del ct Cerioni hanno inaugurato la giornata con una netta vittoria per 45-16 ai danni di Singapore, per poi piegare la Polonia per 45-30. In semifinale, le azzurre hanno avuto la meglio dell’Ucraina con il punteggio di 45-32, mentre nell’atto conclusivo è stata la Francia a cadere sotto i colpi di Arianna Errigo, Francesca Palumbo (schierata al posto di Martina Batini), Martina Favaretto e Alice Volpi. 45-30 lo score di un confronto a senso unico in cui l’Italia è sempre stata avanti e non ha concesso nulla alle rivali. Il gradino più alto del podio è ancora tricolore: in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 si può sognare eccome.

E’ andata meno bene alla squadra maschile, sconfitta in finale dai padroni di casa di Hong Kong. Il quartetto formato da Tommaso Marini, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi e Filippo Macchi ha faticato fin dai turni iniziali, superando l’Ucraina per 45-44 e poi l’Egitto per 45-42. Più agevole la semifinale contro la Cina, battuta con il punteggio di 45-37, mentre nell’atto conclusivo non c’è stato nulla da fare. Nonostante un’ottima partenza, con ben otto lunghezze di vantaggio a un certo punto (20-12), gli azzurri hanno dilapidato il vantaggio e si sono arresti con lo score di 41-45.