Fiorettiste azzurre campionesse d’Europa a Basilea: Polonia travolta in finale. L’Italia vince il medagliere

Una finale senza storia. Come era stata senza storia la semifinale contro l’Ungheria, battuta 45-17. La fenomenale squadra azzurra del fioretto femminile vince il titolo europeo a Basilea contro la Polonia 45-27 e impreziosisce ulteriormente un medagliere che vede l’Italia chiudere al primo posto con 5 ori, 3 argenti e 3 bronzi. Tutto facile per Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo in un percorso che è iniziato con la vittoria per 45-36 contro l’Austria ai quarti di finale. Di fatto è l’incontro più impegnativo per il dream team azzurro, che da quel momento si gode due sfide a senso unico. La finale per l’oro contro la Polonia è aperta dai due 5-2 di fila di Alice Volpi e Arianna Errigo contro Julia Walczyk-Klimaszyk e Martyna Jelinska. Poi è il turno di Martina Favaretto che lascia una sola stoccata alla quasi omonima Martyna Synoradzka. Il copione non cambia nel secondo giro e l’Italia si presenta agli ultimi tre assalti con un vantaggio di +16. Martina Favaretto sfiora il 5-0, ma la stoccata viene assegnata a Jelinska che lascia la pedana sul 15-35. La reazione polacca si registra negli ultimi due assalti. Synoradzka è la prima della squadra medaglia d’argento a piazzare quattro stoccate, ma Volpi riesce a chiudere sul 40-20. Infine, Walczyk vince l’ultimo parziale 7-5, ma è l’urlo di Arianna Errigo (oro già nell’individuale) ad aprire la festa azzurra. Sul podio, alle spalle di italiane e polacche, l’Ungheria, che ha battuto la Francia 45-33.

Niente da fare invece per la squadra azzurra della sciabola maschile dopo la tripletta individuale. L’Italia guidata dal CT Nicola Zanotti ai quarti di finale è stata sconfitta 45-37 dalla Romania e per Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele e Pietro Torre si è spalancato il tabellone dei piazzamenti. Gli sciabolatori italiani hanno superato la Francia per 45-41 e successivamente si sono imposti anche sulla Georgia (45-27) guadagnando così la quinta posizione. Si chiude comunque una rassegna storica per la sciabola maschile azzurra dopo la tripletta caratterizzata dal trionfo di Michele Gallo nel derby in finale con Luca Curatoli, secondo classificato, e dal bronzo di Gigi Samele.

L’Italia ha conquistato quindi cinque ori: Tommaso Marini nel fioretto maschile, Arianna Errigo nel fioretto femminile, Michele Gallo nella sciabola maschile, la squadra di spada femminile (Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio) e la squadra di fioretto femminile (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi). Tre gli argenti: Alessio Foconi nel fioretto maschile, Luca Curatoli nella sciabola maschile e la squadra di spada maschile (Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Gabriele Cimini). Tre anche i bronzi: Alberta Santuccio nella spada femminile, Luigi Samele nella sciabola maschile e la squadra di fioretto maschile (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini).