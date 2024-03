Federico Vismara: “A Parigi 2024 mi giocherò bene le mie carte, la spada maschile sarà agguerrita”

“Inizio di 2024 positivo, ho ottenuto due podi su cinque gare, l’ultima è andata male ieri e sono ancora deluso. In una disciplina complessa come la spada in cui è raro fare più di un podio a stagione sono riuscito a farne due di fila, testimonia che mi giocherò bene le mie carte”. Lo ha detto in un’intervista a Sportface Federico Vismara, azzurro di punta della scherma nella specialità della spada, a margine della dodicesima edizione di Italian Sportrait Awards, gli “Oscar dello sport inclusivo” che si sono svolti allo Spazio Rossellini di Roma.

L’azzurro, candidato nella categoria Team top uomini con la squadra di spada, in cui ha vinto la squadra azzurra di Coppa Davis, è pronto a giocarsi le proprie carte alle Olimpiadi di Parigi: “Triennio o quadriennio cambia poco, siamo abituati a giocarci le nostre possibilità di anno in anno. Siamo tutti abbastanza maturi, Davide Di Veroli è il più giovane ma è molto più maturo di molti di noi più grandi, abbiamo una squadra forte, penso non sia mai capitato che due dei primi tre posti al ranking siano occupati da italiani nella spada maschile. Arriveremo agguerriti, è ancora lunga ma andiamo con calma”.

Infine, sui risultati prestigiosi ottenuti con il quartetto della spada maschile: “Con quello che abbiamo raggiunto siamo entrati nel gotha dello sport italiano, ce ne siamo resi conto alla consegna dei Collari d’oro, dove siamo stati premiati tra le eccellenze sportive italiane. Sappiamo dov’è il nostro posto, dobbiamo dimostrarlo“, ha concluso.