Europei scherma Plovdiv 2023, domenica 18 giugno: tutti gli italiani in gara

Tutti gli italiani in gara domenica 18 giugno nella terza ed ultima giornata degli Europei di scherma 2023, in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno a Plovdiv, in Bulgaria. Dopo le medaglie delle prime due giornate, l’Italia vuole chiudere in bellezza questa “prima frazione” dei campionati continentali (i titoli delle prove a squadre verranno assegnati in occasione dei Giochi Europei di Cracovia) e confermarsi al primo posto del medagliere. A scendere in pedana per provare a salire sul podio saranno gli azzurri del fioretto e le azzurre della sciabola. L’appuntamento è a partire dalle ore 8.00 italiane di domenica 18 giugno, mentre le fasi finali si svolgeranno dalle 17.30 italiane (un’ora in meno rispetto alla Bulgaria). Di seguito, il programma della terza ed ultima giornata degli Europei di Plovdiv 2023 di scherma con gli orari italiani e tutti gli azzurri al via.

ITALIANI IN GARA DOMENICA 18 GIUGNO (orari italiani)

08.00 Fioretto maschile: GUILLAUME BIANCHI, ALESSIO FOCONI, DANIELE GAROZZO, FILIPPO MACCHI (riserva Davide Filippi)

12.00 Sciabola femminile: MICHELA BATTISTON, MARTINA CRISCIO, ROSSELLA GREGORIO, CHIARA MORMILE (riserva Eloisa Passaro)

17.30 Fasi finali fioretto maschile e sciabola femminile