Al Cairo va in scena la tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile. L’Italia manca di un soffio l’en plein per il tabellone principale, con ben undici azzurre del CT Andrea Aquili che hanno ottenuto la qualificazione alla fase clou della gara. Michela Battiston ha ottenuto l’accesso al tabellone da 64 grazie al diritto di ranking, con Eloisa Passaro e Benedetta Fusetti che l’hanno raggiunta dopo un percorso netto nella fase a gironi. I turni preliminari hanno consegnato il pass anche a Manuela Spica, Michela Landi, Alessia Di Carlo, Maria Clementina Polli, Giulia Arpino, Claudia Rotili, Chiara Mormile e Martina Criscio. Carlotta Fusetti si è invece fermata al match decisivo. Il tabellone principale andrà in scena domani a partire dalle 09:00 italiane, mentre domenica sarà dedicata alla prova a squadre.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE FASI PRELIMINARI

Tabellone principale da 64 (domani)

Battiston (ITA) – Lin (Chn)

Spica (ITA) – Kim (Kor)

Landi (ITA) – Martin-Portuges (Esp)

Rotili (ITA) – Choi (Kor)

Polli (ITA) – Ilieva (Bul)

Di Carlo (ITA) – Gkountoura (Gre)

Criscio (ITA) – Clapier (Fra)

Passaro (ITA) – Sullivan (Usa)

Mormile (ITA) – Prikhodko (Kaz)

Arpino (ITA) – Noutcha (Fra)

Fusetti B. (ITA) – Ivanova (Bul)

Tabellone preliminare da 64

Spica (ITA) b. Pan (Chn) 15-12

Landi (ITA) b. Kobzeva (Ain) 15-14

Kikuchi (Jpn) b. Fusetti C. (ITA) 15-6

Di Carlo (ITA) b. Domonkos (Hun) 15-9

Polli (ITA) b. Rao (Chn) 15-11

Arpino (ITA) b. Leung (Hkg) 15-11

Rotili (ITA) b. Komashchuk (Ukr) 15-14

Criscio (ITA) – Possick (Usa)

Mormile (ITA) b. Wakita (Jpn) 15-7

Tabellone preliminare da 128

Spica (ITA) b. Mitrus (Rou) 15-7

Landi (ITA) b. Vongsavady (Fra) 15-12

Fusetti C. (ITA) b. Lau (Hkg) 15-12

Di Carlo (ITA) b. Sarybay (Kaz) 15-13

Polli (ITA) b. Gulik (Kaz) 15-14

Mormile (ITA) b. Graudins (Ger) 15-7

Arpino (ITA) b. Rioux (Fra) 15-13

Rotili (ITA) b. Wieckiewicz (Pol) 15-14

Fase a gironi

Eloisa Passaro: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Benedetta Fusetti: cinque vittorie, nessuna sconfitta (qualificata dopo i gironi)

Martina Criscio: cinque vittorie, una sconfitta

Manuela Spica: quattro vittorie, due sconfitte

Carlotta Fusetti: quattro vittorie, due sconfitte

Chiara Mormile: quattro vittorie, due sconfitte

Claudia Rotili: quattro vittorie, due sconfitte

Giulia Arpino: tre vittorie, tre sconfitte

Michela Landi: tre vittorie, tre sconfitte

Maria Clementina Polli: tre vittorie, tre sconfitte

Alessia Di Carlo: due vittorie, tre sconfitte

Classifica (180): 81. Carlotta Fusetti

LA PROVA MASCHILE

In contemporanea alla gara femminile in Egitto, gli azzurri della sciabola salgono in pedana a Budapest. In Ungheria, sono sette gli azzurri guidati dal CT Andrea Terenzio che staccano il pass per il tabellone principale, in scena domani. Luca Curatoli, Michele Gallo e Luigi Samele risultavano già qualificati per diritto di ranking. A questo terzetto si sono aggiunti dopo poco Pietro Torre e Mattia Rea, autori di un’ottima fase a gironi. Lupo Veccia Scavalli e Dario Cavaliere hanno ottenuto l’accesso tramite i turni preliminari, con Cavaliere che l’ha spuntata nel derby contro Marco Mastrullo. Stop all’ultimo assalto anche per Giacomo Mignuzzi e Daniele Franciosa, mentre si erano fermati al turno precedente Edoardo Cantini e Lorenzo Ottaviani.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE FASI PRELIMINARI

Tabellone principale da 64 (domani)

Rea (ITA) – Srinualnad (Tha)

Veccia Scavalli (ITA) – Pakdaman (Iri)

Torre (ITA) – Tsubo (Jpn)

Samele (ITA) – Cavaliere (ITA)

Curatoli (ITA) – Kuralbekuly (Kaz)

Gallo (ITA) – Hryciuk (Pol)

Tabellone preliminare da 64

Veccia Scavalli (ITA) b. Webb (Ger) 15-14

Cavaliere (ITA) b. Mastrullo (ITA) 15-13

Yagodka (Ukr) b. Mignuzzi (ITA) 15-7

Moran (Esp) b. Franciosa (ITA) 15-10

Tabellone preliminare da 128

Veccia Scavalli (ITA) b. Tavartkiladze (Geo) 15-11

Cidu (Rou) b. Ottaviani (ITA) 15-14

Cavaliere (ITA) b. Brou (Ngr) 15-10

Mastrullo (ITA) b. Lin (Chn) 15-11

Mignuzzi (ITA) b. Kato (Jpn) 15-8

Nabiyev (Kaz) b. Cantini (ITA) 15-12

Franciosa (ITA) b. Streets (Jpn) 15-8

Tabellone preliminare da 256

Ottaviani (ITA) b. Gonzalez-Carvajal Martinez (Esp) 15-11

Fase a gironi

Pietro Torre: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Mattia Rea: sei vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Marco Mastrullo: cinque vittorie, una sconfitta

Giacomo Mignuzzi: cinque vittorie, una sconfitta

Edoardo Cantini: cinque vittorie, una sconfitta

Lupo Veccia Scavalli: cinque vittorie, una sconfitta

Daniele Franciosa: tre vittorie, tre sconfitte

Dario Cavaliere: tre vittorie, tre sconfitte

Lorenzo Ottaviani: tre vittorie, tre sconfitte

Classifica (267): 70. Marco Mastrullo, 72. Giacomo Mignuzzi, 76. Daniele Franciosa, 99. Edoardo Cantini, 133. Lorenzo Ottaviani