A Planica entra nel vivo l’ultima tappa della stagione di Coppa del Mondo di salto con gli sci. In archivio la prima delle due gare maschili in programma questa settimana nella splendida atmosfera slovena, dove festeggiano i tanti tifosi accorsi. Sul trampolino di volo arriva infatti una doppietta, con Domen Prevc che con i suoi 459.1 punti riesce a mettersi alle spalle il connazionale Anze Lanisek con 454.8. Decisamente più lontani gli altri rivali: sul podio ci sale Ryoyu Kobayashi in terza posizione con 444.1 punti, mentre i due austriaci Daniel Tschofenig e Stefan Kraft non riescono a centrare la top-3. Un quarto posto che basta a Tschofenig per trionfare nella classifica generale con una gara d’anticipo.

In chiave azzurra, ha centrato un piazzamento in top-30 Alex Insam, che ha chiuso la sua gara 29esimo, riuscendo a finire davanti al polacco Jakub Wolny nel secondo round. Tomas Cecon, anch’esso qualificatosi dopo i salti eliminatori di ieri, invece non è andato oltre la 34esima posizione dopo il primo round di salti odierni.

LA CLASSIFICA FINALE