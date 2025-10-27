Ieri grande spettacolo con finale-show: Italia protagonista e organizzazione da applausi

La seconda e ultima giornata del Circuito Europeo Under 23 di sciabola, andata in scena ieri a Foggia, ha regalato emozioni e spettacolo. A conquistare il gradino più alto del podio è stata Michela Landi, che si è imposta in una finale tutta italiana contro Flavia Astolfi, superata 15-13 al termine di un assalto intenso e tiratissimo.

Alle loro spalle, medaglie di bronzo per Manuela Spica (sconfitta 15-14 in semifinale da Landi, all’ultima stoccata) e per Vittoria Mocci, battuta 15-13 da Astolfi nell’altro penultimo atto. Da segnalare anche le ottime prove di Elisabetta Borrelli (quinta), Francesca Romana Lentini (sesta), Benedetta Stangoni (settima) e Amelia Giovannelli (ottava), che completano una top 8 tutta tricolore.

L’evento foggiano, organizzato dall’Olympia Fencing, ha raccolto unanimi consensi non solo per il livello tecnico della competizione, ma anche per l’allestimento scenografico della pedana finale: luci, musiche e intermezzi di spettacolo hanno reso l’atmosfera ancora più suggestiva, valorizzando atlete e pubblico.

“Raccogliamo i frutti di tanti mesi di lavoro – ha sottolineato Francesco D’Armiento, event manager del COL e membro del Gruppo di Lavoro Grandi Eventi della Federazione Italiana Scherma – volevamo costruire un appuntamento capace di valorizzare una categoria importantissima come l’Under 23 e siamo orgogliosi di esserci riusciti. L’auspicio è che possa diventare un modello da seguire anche per altre tappe del Circuito Europeo”.

Con questa due giorni si è chiusa la tappa italiana del Circuito, che ha riportato la scherma internazionale a Foggia, città dalla grande tradizione. L’evento è stato seguito anche in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, il nuovo canale disponibile su Sportface TV che proseguirà la sua programmazione nel prossimo weekend (31 ottobre – 2 novembre) con la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola da Carrara.