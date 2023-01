Running, domenica la Cinque Mulini: Crippa tra i più attesi

Sogna in grande Yeman Crippa in vista della ‘Cinque Mulini’, la classicissima della corsa campestre internazionale giunta alla 91esima edizione e in programma domenica. L’ultimo italiano a vincere fu Alberto Cova nel 1986. La manifestazione, allestita dall’Unione Sportiva San Vittore Olona, si svolge ininterrottamente dal 1933. Crippa dovrà vedersela con il keniano Gideon Rono (al debutto in Italia), ma tra i favoriti figurano anche il marocchino Salaheddine Ben Yazide (bronzo mondiale under 20 nei 3000 siepi) e Jean De Dieu Butoyi ed Egide Ntakarutimana del Burundi.