Running, la Brescia Art Marathon 2024 si correrà domenica 10 marzo: presente Giorgio Calcaterra

Cresce l’attesa per la Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon 2024, in programma nella giornata di domenica 10 marzo. L’ospite d’eccezione sarà Giorgio Calcaterra, protagonista già il giorno precedente quando, presso il Marathon Village, allo stand di EthicSport, azienda di cui è ambassador, incontrerà i runner. Non ha bisogno di presentazioni il campione di ultramaratoneta, che in carriera ha vinto tre titoli di campione del mondo nella 100 km di ultramaratona ed è entrato persino nel Guinness World Record come unico uomo ad aver corso 16 maratone in un anno sotto le 2:20’. Non dovrebbe dunque avere problemi a correre la BAM 21 km di domenica.

Oltre alla classica distanza competitiva di 42,195 km, sono previste anche mezza maratona (21,097 km), 10 km e manifestazioni ludico-motorie Easy Run 10k e Family Walking (4 km). Rinnovato anche il percorso, come ha spiegato Loretta Pagliarini dell’ASD Rosa Running Team, l’associazione organizzatrice della maratona: “Abbiamo dovuto approntare piccoli cambiamenti, salvaguardando ovviamente la velocità, caratteristica amata dai runner“. Il nuovo title sponsor è invece BCC Brescia ed il presidente Ennio Zani ha dichiarato: “È un’occasione per rimarcare ancora una volta la nostra vicinanza al territorio e l’attenzione che poniamo nei confronti di manifestazioni così ricche come la Brescia Art Marathon”