Mezza Maratona Treviso 2023, domani il via con oltre 1600 iscritti. E tra gli ospiti c’è Massimo Stano

Grande attesa per la mezza maratona di Treviso, in programma domenica 8 ottobre. La partenza è prevista alle 9.30 da Viale Bartolomeo d’Alviano, ai piedi delle antiche Mura cittadine, dove sarà posto anche l’arrivo. Sono oltre 1.600 gli iscritti, con atleti che arriveranno da una larga parte d’Italia e dall’estero. Sarà anche la 3^ edizione del Trofeo Cristian Tonellato, dedicato al ricordo di un amico e collaboratore della Mezza di Treviso, scomparso improvvisamente all’inizio del 2021. Una domenica pure a cinque cerchi per la presenza del campione olimpico e mondiale di marcia, Massimo Stano, che, nel tenere a battesimo il progetto “The Walking Stano – Vieni a marciare con me”, sarà affiancato dall’azzurra Alexandrina Mihai e dall’oro olimpico di Seul nella maratona, Gelindo Bordin.

C’è anche un ospite di lusso per la nona edizione: si tratta del campione olimpico e mondiale di marcia, Massimo Stano. Domenica 8 ottobre, mentre migliaia di runners si sfideranno di corsa, tanti appassionati avranno la possibilità di marciare (o, più semplicemente, camminare) al fianco dell’atleta che nel 2021, all’Olimpiade di Tokyo, ha regalato all’Italia l’oro nella 20 km e nel 2022 si è ripetuto ai Mondiali di Eugene, salendo sul gradino più alto del podio nella 35 km. “The Walking Stano – Vieni a marciare con me” arriverà a Treviso grazie alla collaborazione di Diadora, storico sponsor tecnico della mezza maratona. La distanza da percorrere con il campione azzurro sarà di circa 4 km, con partenza sempre da viale Bartolomeo d’Alviano. Al fianco di Stano ci saranno Alexandrina Mihai, la giovane marciatrice veronese, argento ai Campionati Europei under 23 di Espoo, grande promessa della specialità, e Gelindo Bordin, oro olimpico nella maratona a Seul 1988, due volte oro europeo e unico vincitore italiano della maratona di Boston. Le adesioni a “The Walking Stano – Vieni a marciare con me” saranno possibili, sulle Mura, anche sabato e domenica mattina. Ogni iscritto riceverà una t-shirt Diadora personalizzata con il logo dell’iniziativa. Parte del costo di iscrizione di 10 euro per ogni partecipante andrà a sostenere la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Un’esperienza unica per conoscere uno dei grandi campioni dello sport azzurro e contribuire alla lotta per la ricerca sulla fibrosi cistica.