Maratona Londra 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per la Maratona di Londra 2023, corsa di running in programma domenica 23 aprile. Nella gara maschile i fari sono puntati sull’etiope Kenenisa Bekele, tre volte oro olimpico e secondo uomo più veloce della storia con un primato personale di 2:01:41 (alle spalle del primatista mondiale Eliud Kipchoge), e Mo Farah, capace di vincere ben quattro titoli a cinque cerchi sui 42,195 chilometri. Al via anche il keniano Kelvin Kiptum, il più veloce debuttante nella maratona con il 2:01:53 fatto registrare a Valencia nel 2022.

Tra le donne invece spiccano i nomi di Peres Jepchirchir (campionessa olimpica a Tokyo 2020 e al debutto a Londra), Sifan Hassan (campionessa olimpica in carica di 10.000 e 5.000 e all’esordio nella maratona) e Brigid Kosgei (primatista del mondo di maratona e argento agli ultimi Giochi). Grande attesa dunque per l’evento che si preannuncia spettacolare: chi taglierà per primo il traguardo? L’appuntamento con la partenza della gara femminile è per le ore 10.25 italiane di domenica 23 aprile, mentre gli uomini partiranno alle ore 11.00. Di seguito le informazioni per seguire la Maratona di Londra.

ATLETICA, PROGRAMMA COMPLETO 2023: TUTTE LE DATE

STREAMING E TV – La Maratona di Londra 2023 sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Discovery +, ma anche in diretta tv su Eurosport 2, canale visibile anche in streaming per gli abbonati Sky e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi nemmeno un’emozione.

PROGRAMMA MARATONA DI LONDRA

10:15 Partenza corse Elite in carrozzina uomini e donne

10:25 Partenza maratona Elite donne

11:00 Partenza maratona Elite uomini e mass start