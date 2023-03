Sei Nazioni femminile 2023, Raineri: “Rammaricati per qualche errore di troppo, ora al lavoro con umiltà”

Al debutto sulla panchina dell’Italdonne di rugby, Giovanni Raineri non vuol sentir parlare di onorevole sconfitta per le azzurre dopo il 12-22 interno subito, al Lanfranchi di Parma contro la Francia, nella prima giornata del TikTok Women’s Six Nations 2023. “Il sentimento che prevale in questo momento è il rammarico per qualche errore di troppo nella gestione del possesso, in particolare nel secondo tempo – ha commentato il ct del team femminile azzurro –. Dopo aver ricucito sul 12-15 l’inerzia della partita poteva andare dalla nostra parte, purtroppo negli ultimi venti minuti non siamo riuscite a portare pressione sulle avversarie come ad inizio ripresa, abbiamo faticato a mantenere il possesso e abbiamo dovuto gestire gli attacchi delle avversarie. Peccato, ad alto livello gli errori si pagano ma è stata una bella battaglia”, ha aggiunto Raineri.

“La prestazione difensiva è stata a tratti eccellente, anche nel confronto fisico la squadra ha dimostrato di poter competere, nonostante alcune mischie e maul dove siamo andate in sofferenza. Continuiamo a lavorare con umiltà e voglia per migliorare giorno dopo giorno e per ottimizzare quei dettagli che contro la Francia hanno fatto la differenza a favore delle avversarie. Tra una settimana a Northampton ci attendono ottanta minuti ancora più duri fisicamente di quelli vissuti oggi, ripartiamo dalla difesa vista oggi per migliorarci ancora e congratulazioni alla Francia che ha saputo approfittare con cinismo dei nostri errori”, ha concluso Raineri.



Allineata ai messaggi del CT si mostra Elisa Giordano, capitana dell’Italdonne: “Il meteo non ci ha aiutato ma non è una giustificazione, dobbiamo cercare di essere più precise nella gestione del possesso e nella conquista. Credo che con maggiore possesso avremmo potuto fare qualcosa in più. Alla fine, a caldo, c’è un po’ di delusione per l’esito della partita ma avevamo di fronte un avversario forte, imprevedibile”.