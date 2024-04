Rugby, Sei Nazioni femminile 2024: Italia beffata, il Galles vince 22-20

L’Italia femminile di rugby evita l’ultimo posto al Sei Nazioni grazie al punto di bonus difensivo che le consente di salire a quota 7, ma la classifica non cancella il rimpianto per la sconfitta per 22-20 a Cardiff contro il Galles. Tanta delusione per le azzurre che al Principality Stadium di Cardiff vengono beffate dalla meta di Tuipulotu al 78′ dopo una grande rimonta orchestrata dalle mete di Granzotto e Stevanin nella ripresa.

I primi 40′ si chiudono sul 5-10, ma in avvio di ripresa Prys trova la meta, con la trasformazione di Bevan per il sorpasso sul 12-10. Al 51′ sempre Bevan sfrutta un calcio di punizione da posizione centrale. La reazione azzurra però non si fa attendere. Una manovra chiusa da Granzotto in meta alla bandierina, dopo il suggerimento di Stefan, vale il pareggio. L’Italia passa anche in vantaggio al 70′ con Stevanin che marca in bandierina per il 15-20 a 10′ dalla fine. L’assedio finale però premia il Galles. Tuipulotu marca il pareggio, prima della trasformazione di George per il 22-20 finale.