MotoGP, Bagnaia a terra nella sprint di Jerez: “Piloti fuori di testa, Binder senza senso”

Francesco Bagnaia non le manda a dire al termine della sprint del Gran Premio di Spagna 2024, prova del Mondiale MotoGP che non ha sorriso al campione del mondo in carica. Le condizioni difficili della pista, bagnata in alcuni punti, hanno causato diverse cadute. Tra queste anche quella di Bagnaia che punta il dito senza mezzi termini: “Molti piloti durante la sprint fanno cose senza senso, diventano fuori di testa – afferma il pilota Ducati – A volte trai vantaggio dagli errori degli altri e invece io oggi ne ho pagato le conseguenze.” In particolare nel mirino c’è Brad Binder: “Già in curva nove quando Marquez lo ha passato gli si è chiusa la vena – prosegue Bagnaia – Così Binder prima del rettilineo ha passato il limite e dopo in curva 1 è finito sul cordolo provando a passare me e Bezzecchi. Abbiamo visto com’è andata a finire.”

Sguardo che si sposta adesso alla gara di domani, che si dovrebbe correre in condizioni d’asciutto: “Il tempo sarà migliore e non ci dovrebbero essere le scene di oggi – conclude “Pecco” – Ho notato che oggi il ritmo era lento stando dietro agli altri, vedremo.”