Rugby, l’Italia parte bene ai Mondiali. Crowley: “La Namibia ha reso le cose difficili, orgoglioso della squadra”

“La Namibia ha fatto un ottimo lavoro nel primo tempo per renderci la vita difficile, sono molto orgoglioso della squadra e del modo in cui ha saputo adattarsi alla partita. A metà tipo ci siamo parlati e nel secondo tempo abbiamo gestito il match con grande efficacia. A questo livello devi rispettare l’avversario, ci sono due squadre in campo che cercano di prendere il sopravvento, se tutto andasse sempre per il meglio e si eseguisse il piano al 100%, si vincerebbe sempre di cento punti”. Il ct dell’Italia del rugby, Kieran Crowley, commenta così la vittoria all’esordio degli azzurri contro la Namibia ai Mondiali: “Ci sono state alcune aree del gioco dove non siamo stati brillanti, abbiamo perso troppi palloni, ma i nostri lanci di gioco sono andati complessivamente bene. La mischia ha avuto una buona giornata e siamo stati efficaci in rimessa laterale, ma nel primo tempo la Namibia è riuscita a farci disunire con una buona pressione della linea difensiva”.

E ancora: “Oggi il rugby si gioca con tutti i ventitré uomini a disposizione, per la partita di oggi avevamo alcuni scenari che puoi utilizzare nel corso del match con gli uomini a disposizione. Page-Relo ha avuto un buon impatto sulla partita quando è entrato, ma non vuol dire che Varney non sia stato efficace, ha dovuto confrontarsi con alcune situazioni sfidanti in momenti in cui faticavamo a prendere l’inerzia del match. Avrei firmato per segnare 52 punti alla vigilia, ma abbiamo anche sprecato molto perdendo ventidue palloni. Ora analizzeremo la partita e ripartiremo per preparare l’Uruguay, affronteremo la gara esattamente allo stesso modo. I sudamericani sono una squadra piuttosto fisica e organizzata e sarà una bella sfida, ma per ora godiamocela, è una vittoria ai Mondiali e va festeggiata”, ha concluso il ct neozelandese che dopo questo appuntamento lascerà la panchina azzurra.