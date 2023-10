Mondiali rugby 2023, l’arbitro Wayne Barnes minacciato di morte dopo la finale

di Mattia Zucchiatti 2

L’arbitro Wayne Barnes ha ricevuto minacce di morte dopo aver diretto la finale della Coppa del mondo di rugby che ha incoronato il Sudafrica contro la Nuova Zelanda (12-11). Allo Stade de France il direttore di gara ha estratto all’indirizzo di Sam Cane un cartellino giallo, trasformato a seguito della revisione al video in rosso. La moglie Polly Barnes, co-fondatrice della Women’s Rugby Association, ha scritto sui social media, in merito alla Coppa del Mondo: “Ci vediamo, non mancherai tu, né le minacce di morte”. La moglie dell’arbitro ha parlato di “un’atmosfera vile allo Stade de France”. Già in passato Barnes fu vittima di insulti e minacce sui social e via mail.