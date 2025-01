Il debutto nel Sei Nazioni è ormai distante meno di due settimane per l’Italrugby, che in vista dell’esordio contro la Scozia in programma il 1 febbraio si è radunata a Roma. Primo giorno di lavoro agli ordini coach Quesada per gli Azzurri, che hanno svolto esercizi in palestra al mattino per poi scendere in campo nel corso del pomeriggio. Raduno nel quale manca uno dei giocatori più rappresentativi della squadra, vale a dire Ange Capuozzo: il trequarti in forza al Tolosa – in accordo con lo staff dell’Italia –non sarà presente a Roma in questa prima settimana di preparazione a causa di un impegno familiare sopravvenuto. Presente invece il giovane ventunenne Mirko Belloni, invitato a partecipare in questi primi giorni di preparazione.

Nella giornata di domani, martedì 21 gennaio, Gonzalo Quesada e Michele Lamaro saranno coinvolti nel lancio ufficiale del torneo che per la prima volta si svolgerà nella Capitale. Mercoledì 22 gennaio è in programma – al mattino – l’ultimo allenamento con tutto il gruppo al completo. Al termine alcuni atleti faranno ritorno presso i propri club di appartenenza per le partite in programma nel prossimo weekend.

CANNONE: “ENTUSIASTA DI ESSERE TORNATO”

“Sono entusiasta di essere tornato in Nazionale. Non pensiamo a quanto fatto in passato – ha dichiarato Niccolò Cannone nell’incontro stampa odierno – ma a quello che possiamo fare nel futuro. Siamo molto concentrati intanto su questa finestra di raduno. Ragioniamo step by step: è importante questa settimana per rivedere insieme tutti i meccanismi di gioco. Ripartiamo con umilità, tanta voglia di lavorare e al tempo stesso consapevolezza nei nostri mezzi”. “Qualificazione agli ottavi di Champions Cup? E’ un momento storico e sono contento di averne fatto parte. Arriviamo con tanta energia per preparare i prossimi impegni con la Nazionale” ha sottolineato la seconda linea in forza al Benetton Rugby e Italia.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

I giornata, 01.02.25 – ore 15.15

Scozia v Italia – Murrayfield Stadium

II giornata, 08.02.25 – ore 15.15

Italia v Galles – Roma, Stadio Olimpico

III giornata, 23.02.25 – ore 16.00

Italia v Francia – Roma, Stadio Olimpico

IV giornata, 09.03.25 – ore 16.00

Inghilterra v Italia – Allianz Twickenham Stadium

V giornata, 15.03.25 – ore 15.15

Italia v Irlanda – Roma, Stadio Olimpico

SCOZIA, IL CAPITANO TUIPULOTU SALTA IL SEI NAZIONI

Intanto dalla Scozia, che sarà la prima avversaria dell’Italia il prossimo 1 febbraio, arriva il forfait del capitano Sione Tuipulotu. “Sione Tuipulotu salterà il torneo dopo aver subito un infortunio al muscolo pettorale durante un allenamento con i Glasgow Warriors la scorsa settimana – si legge in un comunicato di Scottish Rugby -. Sione si sottoporrà a un intervento chirurgico questa settimana e dovrebbe tornare in azione prima della fine della stagione”. Saranno Rory Darge e Finn Russell i co-capitani della squadra, che in vista di questo 6 Nazioni era già stata costrettaa rinunciare a Scott Cummings, anche lui infortunato.