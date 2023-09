Italia travolta dalla Nuova Zelanda, Lamaro: “Durissima lezione di sport, testa alla Francia”

“Non abbiamo fatto quello che potevamo e che ci eravamo prefissati, ci hanno dato una durissima lezione di sport. Ora però dobbiamo mettercela sulle spalle e pensare alla sfida della settimana prossima, che va subito preparata nel migliore dei modi”. Lo ha detto il capitano dell’Italrugby, Michele Lamaro, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport, al termine della pesantissima lezione subita dagli azzurri contro gli All Blacks a Lione.

Questo invece il commento di Ange Capuozzo, autore di una meta: “Oggi il risultato era importantissimo, è venuta fuori la grande squadra. Torniamo con i piedi per terra. Se non concretizzi e poi vai in difficoltà in mischia e touche, contro queste squadre poi diventa difficilissimo”.