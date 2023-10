Highlights Sudafrica-Nuova Zelanda 12-11: Mondiali rugby 2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 8

Il Sudafrica si conferma campione del mondo. Gli Springboks si aggiudicano la Coppa del Mondo in Francia superando alla Stade de France la Nuova Zelanda per 12-11 mettendo così in bacheca il quarto titolo iridato della loro storia. Decisivi nel primo tempo i quattro calci di punizione di Handre Pollard, così come l’espulsione di Cane. La reazione degli All Blacks c’è: i neozelandesi sfiorano anche il sorpasso con Barrett che sbaglia una punizione. Ecco le azioni salienti della finale.

IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS