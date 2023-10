Calendario semifinali Mondiali maschili rugby 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario completo delle semifinali dei Mondiali maschili di rugby 2023, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. La rassegna iridata si avvicina alla conclusione: archiviato il primo turno ad eliminazione diretta, le quattro squadre rimaste si sfidano nel penultimo atto per tenere vivo il sogno. Le due vincitrici si giocheranno poi l’ambito titolo, mentre le due perdenti si sfideranno per il terzo gradino del podio. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari delle semifinali e le informazioni per seguirle in diretta.

STREAMING E TV – Le semifinali saranno visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e per gli abbonati sui canali di Sky Sport, che sta seguendo interamente l’evento e trasmetterà tutte le 48 partite del Mondiale. Le dirette streaming sono invece garantite da Rai Play, Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache, risultati e classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.

Calendario semifinali Mondiali rugby 2023

VENERDI’ 20 OTTOBRE

21.00 Argentina-Vincente Irlanda/Nuova Zelanda (Saint-Denis) – Diretta Sky Sport Uno e Rai Sport

SABATO 21 OTTOBRE

21.00 Vincente Inghilterra-Fiji-Vincente Francia/Sudafrica (Saint-Denis) – Diretta Sky Sport Arena e Rai Sport