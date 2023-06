Pugilato, il TAS respinge il ricorso dell’IBA contro raccomandazione del CIO

Prosegue la battaglia in tribunale tra l’International Boxing Association e il Comitato Olimpico Internazionale. Quest’oggi il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha respinto la richiest dell’IBA di sospendere la raccomandazione del CIO inerente la revoca del riconoscimento alla federazione internazionale di pugilato. Sono giorni decisivi per questa vicenda, dato che nelle scorse settimane il comitato esecutivo del CIO ha raccomandato alla sessione di revocare il riconoscimento dell’IBA perché l’associazione non ha soddisfatto le condizioni necessarie per il ripristino avanzate dal CIO in data 9 dicembre 2021. Il 22 giugno si terrà tale sessione straordinaria del CIO.