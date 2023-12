Boxe, mondiale silver youth: cambia l’avversario di Cappai a Cagliari. Sfidante arrestato in Francia

Novità dell’ultim’ora per Patrick “Paki” Cappai, chiamato a difendere il titolo mondiale silver youth della WBC al PalaPirastu di Cagliari. L’avversario del pugile italiano infatti non sarà il francese Jérémy Bernardin, che stando a quanto riportato dalla stampa transalpina sarebbe stato arrestato con l’accusa di aver rubato un camion. Impossibile quindi per lui recarsi a Cagliari, ma la serata prenderà il via regolarmente alle 18, dal momento che la WBC ha designato come co-sfidante il nicaraguense Darwing Martinez che in nottata è giunto in Sardegna. Le operazioni di peso si sono regolarmente svolte alla Boxe Team Cappai e quindi è tutto pronto per una serata di grande boxe in quel di Cagliari.