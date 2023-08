Boxe, Anthony Joshua ha un nuovo avversario: Robert Helenius

Anthony Joshua ha un nuovo avversario, dopo che Whyte ha fallito un test antidoping chiudendo quindi ogni possibilità di sfida fra i due grandi rivali. Dopo giorni di silenzio è arrivata la notizia di un nuovo incontro in programma contro Robert Helenius alla O₂ Arena di Londra sabato sera dopo che il pugile finlandese è stato confermato come sostituto di Dillian Whyte.

E’ stata una corsa contro il tempo quella intercorsa per trovare l’erede di Whyte. Dopo giorni di ricerca la scelta è caduta su Robert Helenius. Su questa notizia sono arrivate anche le parole di Joshua: “Questo non era nel copione. Rispetto Helenius e, posso dire, rispetto ogni maschio o femmina che sale sul ring. Sono concentrato sulla vittoria. Posso fare passi avanti verso cose più grandi e migliori, ma la road map ha un punto di controllo: sabato sera. Che vinca il migliore“. Poi sono arrivate anche le parole del nuovo sfidante: “Sono entusiasta di combattere contro Anthony Joshua il 12 agosto. Sono un vero vichingo disposto ad affrontare qualsiasi sfida in un attimo. Questa non è un’opportunità che mi sarei lasciato sfuggire. Ho intenzione di sfruttarlo al meglio!“.