Ciclismo su pista, Nations Cup: a Milton gli azzurri salgono sul podio

Inizia con un podio la terza tappa della Nations Cup di ciclismo su pista per l’Italia. A Milton (Canada) il quartetto maschile formato da Francesco Lamon, Davide Boscaro, Manlio Moro e Michele Scartezzini (schierato al posto di Mattia Pinazzi) si è aggiudicato il secondo posto nell’inseguimento a squadre. Successo per la Gran Bretagna (3’51″310), riuscita ad imporsi sugli azzurri (3’52″840) nell’ultimo atto. Nelle prime tre posizioni anche la Francia (3’50″375), che nella finale meno nobile ha prevalso nel testa a testa contro l’Australia (3’50″796). Prestazione comunque ottima nel velodromo nordamericano del team italiano, che nelle qualifiche ha fatto segnare il quarto tempo (3’52″819). Nel primo turno contro l’Australia, poi, è riuscito anche a migliorarsi (3’52″337) conquistando il pass per la finalissima contro gli inglesi. Nella prova femminile, invece, soltanto quinto posto per il quartetto composto da Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Rachele Barbieri e Chiara Consonni.

Quinto tempo anche nelle qualifiche per le azzurre (4’18″062). Nel primo turno contro il Canada B, che ha visto Martina Alzini sostituire Rachele Barbieri, il riscontro di 4’16″044, tuttavia, non è stato sufficiente per provare a giocarsi un posto sul podio. Il primo posto è andato alla Gran Bretagna mentre sugli altri due gradini del podio si sono piazzate rispettivamente la Germania e il Canada A.