Pentathlon moderno, World Cup: Malan, Cicinelli e Micheli in semifinale ad Ankara

Nella seconda tappa della World Cup di Pentathlon Moderno ad Ankara, tre azzurri hanno conquistato l’accesso in semifinale nella gara maschile. Matteo Cicinelli, Giorgio Malan e Roberto Micheli hanno infatti superato le qualifiche, dove è stato invece eliminato per pochissimo Giuseppe Mattia Parisi. Nel gruppo A (con le prove di scherma, nuoto e laser run), Cicinelli ha chiuso quarto con 1175 punti, mentre Malan è 12esimo con 1166. Davanti a tutti il giapponese Taishu Sato, con 1180 punti. Nel gruppo C invece, Roberto Micheli ha chiuso all’11esimo posto con 1175 punti, Parisi al 14esimo con 1161, mentre al comando si è piazzato l’egiziano Ahmed Elgendy (1184 punti). Domani gli azzurri affronteranno il Ranking Round di scherma valido per semifinali e finale, mentre la semifinale è in programma venerdì. Questo pomeriggio si è inoltre svolto il torneo di scherma in vista delle semifinali femminili di domani: Alessandra Frezza ha chiuso con 240 punti, mentre Alice Sotero a quota 215. I punteggi saranno validi anche per l’eventuale finale. Le semifinali femminili prenderanno il via domani alle 10.35, mentre la scherma maschile inizierà alle 13.15.