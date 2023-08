Salernitana-Udinese, Sottil: “Mi aspetto una partita di livello, i ragazzi hanno capito gli errori”

Il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, alla vigilia della sfida contro la Salernitana valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ha parlato in conferenza stampa: “Della Juventus non ci interessa più niente, pensiamo solo alla Salernitana. Abbiamo analizzato le cose da migliorare e lavorato consapevoli di dover aumentare l’intensità, la settimana è stata affrontata con la voglia di ricominciare a essere protagonisti. Mi aspetto una partita di livello. Ho visto i ragazzi desiderosi di mostrare il lavoro fatto, hanno capito cosa hanno sbagliato. I nuovi stanno capendo che in Serie A non puoi permetterti di perdere neanche un pallone. Deve essere la gara che fa ripartire la stagione. Lo scorso anno è stata una partita complicata, siamo rimasti in 10, ma da quel momento abbiamo cambiato mentalità. Mi aspetto grande coraggio e voglio che si vedano in campo i nostri principi di gioco”.

L’allenatore bianconero ha ancora qualche dubbio di formazione: “Voglio prendermi fino a domattina per schierare l’undici migliore. Lorenzo Lucca dà altre cose rispetto a Isaac Success, è una prima punta di struttura che sa attaccare lo spazio. Ha buona gamba per la sua statura, è un punto di riferimento nell’attacco della porta. Isaac è un giocatore importante per noi, l’ho elogiato tante volte. È più bravo a pulire palloni, a liberare spazi e fare assist per il compagno d’attacco o i centrocampisti. Valuterò in base alle caratteristiche della Salernitana“.