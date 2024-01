Setterosa in semifinale agli Europei di pallanuoto, Silipo: “Abbiamo vinto con la testa”

“Oggi si è visto il nostro vero spirito, quello della sofferenza, di accettarla e reagire. Abbiamo vinto con la testa, non ricorso il numero delle espulsioni contro con l’Ungheria che fa del tiro la sua arma migliore, è stato lì l’ago della bilancia”. Lo ha detto il ct del Setterosa, Carlo Silipo, dopo la vittoria dell’Italia contro l’Ungheria agli Europei di pallanuoto di Eindhoven: “Sta venendo fuori la forma migliore, mi auguro che questa partita serva per sbloccarsi, ho visto le ragazze un po’ contratte. Il nostro obiettivo deve essere giocarsi la finale contro la Spagna. Mi sono dovuto un po’ ricredere, la squadra con la Spagna ha giocato bene, solo che loro ci hanno punito in ogni dettaglio. A loro era riuscito tutto, a noi poco o niente. Ma fa parte del passato”.

In semifinale c’è l’Olanda: “Ora pensiamo all’Olanda, giocheremo in casa contro le favorite, dobbiamo godercela fino alla fine. La sensazione di avere un gruppo forte che mi dà fiducia l’ho sempre avuta e non l’ho persa contro la Spagna, piena fiducia nelle ragazze. Nello sport però si guarda sempre avanti. L’Olanda ci ha eliminato a Fukuoka quindi ci sono tante motivazioni, giochiamo in casa loro e vorremo far pesare la palla”.