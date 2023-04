Pallanuoto, World Cup femminile 2023: il Setterosa supera 13-9 la Spagna ed è al comando del girone

Grande successo del Setterosa che, nel match valevole per il Gruppo B della prima fase della World Cup femminile 2023 di pallanuoto, supera la Spagna mediante il punteggio di 13-9. Per le azzurre guidate dal commissario tecnico Carlo Silipo di tratta della seconda vittoria dopo quella ottenuta contro la Cina. Tre punti estremamente importanti, che lanciano la formazione italiana al primo posto del proprio raggruppamento con 6 punti, proprio davanti alle iberiche.

Le ragazze allenate da Carlo Silipo si rendono protagoniste di un ottimo avvio di partita mettendo a referto un devastante uno-due che le proietta sul 2-0. La reazione delle iberiche, però, non si fa attendere tant’è che nell’arco di pochi minuti prima agguantano il pareggio e poi completano il sorpasso, chiudendo il primo quarto sul 3-2. I primi minuti sorridono ancora una volta all’Italia, poiché in breve tempo realizza la bellezza di tre marcature, allungando sul 5-3. In un finale di primo tempo molto caldo la Spagna accorcia le distanze, ma le azzurre riescono a difendere il vantaggio, andando a riposo sul 6-5.

In aperture del secondo tempo questa volta sono le ragazze iberiche a partire in quinta completando il sorpasso ai danni delle rivali sul 7-6. La Nazionale Italiana, però, non resta a guardare bensì rilancia le proprie ambizioni con un tris di gol che inverte nuovamente il vento dell’incontro (9-7). Nei restanti minuti le spagnole si rifanno sotto, terminando il terzo quarto sul 9-8. Gli ultimi otto minuti di gioco sono tutti a favore dell’Italia che cala un prezioso poker, che le consente di incrementare ulteriormente il proprio vantaggio. La Spagna fa fatica a reagire, così le azzurre si impongono 13-9 e balzano al comando del girone.