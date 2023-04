Juventus-Sporting, rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO)

di Redazione 39

“Saremmo dei pazzi a prendere sottogamba lo Sporting, una squadra ben organizzata, forte, che ha tecnica, che eliminato l’Arsenal che è in testa in Premier League, è una partita molto difficile come lo sono tutte in Europa, soprattutto in un quarto di finale di Europa League”. Parola di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Sporting, match di andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Di seguito ecco il video con la conferenza integrale del tecnico bianconero in vista di una delle gare più importanti della stagione.