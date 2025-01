Buona la prima per il Setterosa. Le ragazze di coach Silipo, all’esordio in World Cup nelle qualificazioni di Alessandropoli, in Grecia, hanno spazzato via, così come da pronostico, Israele con un netto 16-9, partendo dunque nel migliore dei modi in questa prima fase del torneo di pallanuoto femminile. Prossimo appuntamento mercoledì 15 gennaio, sempre alle ore 16 italiane, contro l’Olanda reduce dal bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Dopo ventisette secondi Cocchiere apre i giochi su assist di Bettini, per il raddoppio c’è poco da attendere ed è vincente la controfuga di Leone. Bogachenko dimezza lo svantaggio, ma Papi si prende fallo grave al centro e Colletta non sbaglia. La numero otto azzurra, però, in inferiorità riesce solo a deviare un tiro di Raz e così le israeliane accorciano nuovamente. Sempre in extraplayer, Bettini firma il 4-2 e poi con una controfuga, dopo l’iniziale errore di Cassarà a tu per tu col portiere, Papi segna sulla ribattuta.

Nel secondo periodo Cocchiere apre subito le marcature, Yaacobi accorcia in superiorità numerica, poi c’è l’accelerata del Setterosa con due reti consecutive, la seconda e la terza rete di Leone nel dettaglio, poi Bogachenko su rigore trova la rete dell’8-4 e si va all’intervallo più lungo con le azzurre avanti nel punteggio doppiando le rivali.

Ranalli trasforma un rigore a inizio terzo periodo, poi Giustini ancora dai cinque metri per il 10-4. Yaacobi, che in precedenza aveva commesso fallo grave, firma la rete del 10-5, Sesena invece su rigore ipnotizza Bogachenko, ma non solo: sul ribalamento, beduina show di Cocchiere ed è 11-5. Tirosh si inventa letteralmente il gol dell’11-6, poco prima dell’ultima pausa c’è Ranalli a fulminare Kakuzin per il 12-6 con cui la forbice nel punteggio si allarga semppre più.

Due gol di Yaacobi valgono il 12-8 e l’estremo sforzo israeliano di rientrare nel punteggio, ma Cocchiere trova la quaterna personale. Tirosh risponde, ancora Cocchiere per l’ennesima marcatura del suo gran match ed è 14-8. Israele affonda nel finale e ci sono altre due reti a opera di Ranalli e Leone (quaterna per lei), Futorian non sbaglia per il 16-9 che chiude l’incontro.

LE PAROLE DI COACH SILIPO

Soddisfatto il ct azzurro Carlo Silipo: “E’ stato un buon esordio considerata l’emozione di molte debuttanti. Ci prendiamo in questo percorso tutto ciò che è positivo. Il punteggio è stato largo e abiiamo provato alcune soluzioni sopratutto in controfuga. Naturalmente domani dovremme esser più attenti in difesa con le ripartenze delle olandesi che possono far male. Sono contento soprattutto dell’atteggiamento di oggi delle ragazze che dovranno confermarsi contro avversari più difficili come domani contro l’Olanda”.

IL TABELLINO DEL MATCH

Israele: Kakuzin, Yaacobi 3 (1 rig.), Katzir, Bogachenko 2 (1 rig.), Levi, Futorian 1, Rahum, Raz 1, Tirosh 2, Sasover, Markovsky, Gazit, Karpati, Wissman. All. Mavrotas (Gre)

Italia: Condorelli, Leone 4, Cordovani, Gant, Cergol, Giustini 2 (1 rig.), Colletta 1, Bettini 1, Ranalli 3 (1 rig.), Cocchiere 4, Papi 1, Sesena, Rosta, Cassarà. All. Silipo.

Arbitri: Markopoulou (Gre), Sajben (Hun)

Note: parziali 2-5, 2-3, 2-4, 3-4. Sesena in porta per l’Italia nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Israele 4/12 + 3 rigori, Italia 4/7 + 2 rigori. Sesena para un rigore a Bogachenko a 4.13 del terzo tempo. Uscita per limite di falli Colletta nel quarto tempo.

LE CONVOCATE AZZURRE E IL REGOLAMENTO

Queste le convocate per il torneo in Grecia: Sofia Giustini (CN Sabadel), Lucrezia Cergol, Sara Cordovani, Veronica Gant e Francesca Colletta (Pallanuoto Trieste), Olimpia Sesena, Agnese Cocchiere, Lavinia Papi e Chiara Ranalli (SIS Roma), Aurora Condorelli, Dafne Bettini e Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Paola Di Maria (Rapallo Pallanuoto), Beatrice Cassarà (Plebiscito Padova), Bianca Maria Rosta (AGN Energia Bogliasco 1951).

Ricordiamo infine il regolamento: avanzano alla Superfinal le prime sei squadre di questa pool di Alessandropoli, dove ci sono due gironi da quattro squadre. Le prime due formazioni di ogni girone superano il turno e giocheranno un girone ulteriore con le altre due prime per stabilire l’ordine dalla prima alla quarta. Le terze e le quarte, invece, giocheranno un altro girone che promuoverà le altre due squadre che, insieme alle prime quattro, raggiungeranno Cina e Giappone già promosse.