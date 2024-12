Jimmy Bulter si prepara a dire addio ai Miami Heat? Il cestista fa chiarezza sulle voci di mercato.

Continuano ad orbitare innumerevoli voci intorno ai Miami Heat e al futuro di Jimmy Butler. Stando alle ultime indiscrezioni diffuse da Shams Charania, insider NBA per ESP, la franchigia in questione sia disposta ad ascoltare eventuali offerte per evitare di perderlo a costo zero. I Miami Heat, infatti, starebbero esplorando possibilità di uno scambio. Inoltre, l’agente del giocatore, Bernie Lee, avrebbe fatto sapere agli addetti ai lavori che il suo assistito è aperto a delle destinazioni ben precise.

Jimmy Butler avrebbe in mente le due texane, Houston Rockets e Dallas Mavericks, ed i Golden State Warriors. Dunque, stando ai rumors, Jimmy Butler non escluderebbe un ritorno a casa, ovvero, ad Houston. Anche se, l’attuale cestista degli Heat avrebbe come obiettivo quello di firmare per una franchigia che gli possa permettere di contendersi il tanto agognato anello. Il suo contratto da 49 milioni di dollari è in scadenza al termine della stagione, con l’opzione di rinnovo a 52 milioni di dollari per l’annata 2025/2026. Seppur le cifre siano importanti, Butler avrebbe fatto chiaramente capire di non aver alcuna intenzione di restare a Miami per un altro anno.

Butler pronto a lasciare Miami: le parole del cestista sono chiare!

Sembrano essere arrivati i titoli di coda la storia d’amore tra i Miami Heat e Jimmy Bulter. Lo stesso cestista 35enne è uscito allo scoperto, parlando delle voci di mercato che lo coinvolgono al termine di un allenamento al Kaseya Center: “In realtà mi piace. È bello che se ne parli. Non credo che la cattiva pubblicità esista fino a un certo punto. Ma se qualcuno parla di una mia cessione, è già tanto. Per me va bene. Non mi disturba affatto e anzi lo apprezzo molto. Mi piace andare in campo e fare canestro, mi piace essere efficiente, efficace e aiutare la mia squadra a vincere. Non do mai per scontato di giocare a basket per qualcuno”.

Alla domanda sul suo futuro, è stato molto chiaro: “I miei figli contano, la mia felicità conta, il mio benessere conta e la mia famiglia conta. In questo momento si tratta solo di competere, di stare in salute, di giocare una grande pallacanestro. Penso di averlo fatto finora, quindi vedremo cosa succederà. Concluderò la carriera a Miami? Non lo so. Sono abbastanza sicuro che tutti voi riceverete rumors che diranno il contrario. Quindi non ha senso che io risponda a questa domanda”.

I numeri di Butler

Jimmy Bulter, arrivato agli Heat nel 2019, ha riportato grande credibilità a Miami, trascinando la franchigia ben due volte alle NBA Finals. La prima volta è stata nel 2019/2020, in cui il team di Butler ha ceduto il passo ai Los Angeles Lakers perdendo con un 4-2. La seconda, invece, è arrivata nel 2022/23, con la conseguente sconfitta per 4-1 contro i Denver Nuggets. Nella precedente stagione, Miami è andata al tappeto al primo round, con Butler rimasto fermo ai box per tutta la serie a causa di un infortunio.

In questa annata, il veterano degli Heat ha una media di 19 punti, 5,4 rimbalzi, 4,8 assist e 1,2 rubate a partita (32.1 minuiti giocati). Sin qui, ha disputato 17 gare in 22 a disposizione, saltandone 4 per una distorsione alla caviglia destra e una per un problema al ginocchio destro. In generale, Jimmy Bulter ha ha giocato con gli Heat 308 partite, mantenendo una media di 21.2 punti, 6.1 rimbalzi e 5.7 assist.