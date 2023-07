Pallanuoto, Mondiali Fukuoka 2023: il Settebello batte il Montenegro 10-6 e si giocherà il quinto posto

Il Settebello batte il Montenegro 10-6 ai Mondiali in corso a Fukuoka e potrà giocarsi il quinto posto nella gara in programma sabato 29 luglio alle 8.30 italiane contro una tra Stati Uniti e Francia. L’inizio è caratterizzato da ritmi blandi e occasioni mancate da una parte e dall’altra. Il Montenegro passa in vantaggio con Averka, ma gli azzurri rispondono con il mancino di Damonte. Il nuovo vantaggio montenegrino porta la firma di Perkovic, ma stavolta la reazione italiana vale la rimonta. La beduina di Bruni vale il 2-2, prima del 3-2 siglato da Velotto. Il primo vantaggio azzurro sembra aver scosso il Montenegro, che fatica a prendere le misure. Damonte trova il 4-2, poi Averka commette fallo grave al centro e Cannella realizza il penalty del 5-2. Dopo l’allungo di Di Fulvio, il Montenegro prova ad accorciare con Radovic, che guida i suoi verso il -2 (dopo un rigore parato da Del Lungo ad Ukropina). Ad evitare il peggio ci pensa Di Somma, autore del gol che vale il nuovo +3, prima della tripletta completata da Damonte. Infine, Marziali ed Echenique rendono inutile il lampo finale di Perkovic, anche lui autore di un tris.

Montenegro-Italia 6-10

Montenegro: Andric , Macic , Perkovic 3, Averka 1, Vujovic , Popadic , Vidovic , Radovic Duro , Ukropina 1, Spaic , Matkovic , Radovic 1, Tesanovic . All. Gojkovic

Italia: Del Lungo , F. Di Fulvio 1, Damonte 3, Marziali 1, Velotto 1, Cannella 1 (rig.), Renzuto , Echenique 1, N. Presciutti , Bruni L. 1, Di Somma E. 1, Condemi , Nicosia . All. Campagna

Arbitri: Alexandrescu (Rou), Kovacs-Csatlos (Hun)

Note: parziali 1-1, 1-3, 2-3, 2-3. Uscito per limite di falli Presciutti (I) a 2’50 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Montenegro 3/10 + un rigore e Italia 3/10 + un rigore. Del Lungo (I) para un rigore a Ukropina a 4’20 del terzo tempo. In porta Tesanovic (M) e Del Lungo (I).