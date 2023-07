Pallanuoto, Mondiali femminili Fukuoka 2023: tabellone e accoppiamenti dagli ottavi alla finale

Il tabellone dagli ottavi di finale in poi del torneo di pallanuoto femminile ai Mondiali di Fukuoka 2023, in programma da domenica 16 a sabato 29 luglio. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica che, oltre alle medaglie, assegnerà anche le prime carte per Parigi 2024. Le prime due squadre classificate infatti conquisteranno un biglietto ciascuna per i prossimi Giochi Olimpici. Il Setterosa di Carlo Silipo partirà dagli ottavi di finale dopo aver terminato al secondo posto il proprio girone inaugurale. Di seguito il tabellone completo dagli ottavi di finale fino all’atto conclusivo della manifestazione.

Mondiali Fukuoka 2023: il tabellone completo

OTTAVI DI FINALE

ITALIA vs 3D

Sudafrica vs 2D

Australia vs 3B

Francia vs 2B

QUARTI DI FINALE

Vincente Italia-3D vs Stati Uniti

Vincente Sudafrica-2D vs 1B

Vincente Australia-3B vs Grecia

Vincente Francia-2B vs Ungheria

SEMIFINALI

Vincente Italia/3D vs Stati Uniti vs Vincente Sudafrica/2D vs 1B

Vincente Australia/3B vs Grecia vs Vincente Francia/2B vs Ungheria