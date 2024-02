Pallanuoto, Mondiali Doha 2024: esordio facile per il Settebello, Kazakistan travolto 33-3

Tutto come da pronostico. Il Settebello travolge il Kazakistan 33-3 nel match d’esordio ai Mondiali di Doha 2024. Gli azzurri dominano sin dai primi minuti e nel finale la testa è già al secondo match del 7 febbraio alle 18.30 contro l’Ungheria campione in carica, già qualificata per Parigi, come dimostrano le parole dello stesso Fondelli, premiato man of the match: “Siamo contenti per il risultato, ma il focus ora è sulla prossima partita, siamo pronti per questa gara”, ha detto a caldo. Dopo i dieci giorni di allenamento con Grecia e Croazia a Dubai, l’Italia riparte da un gol di Di Somma con una bella soluzione da posizione centrale. È la prima di cinquantadue conclusioni tentate dagli azzurri. Il Kazakistan tiene la guardia per circa due minuti, ma la resistenza finisce sul gran tiro di Fondelli, che apre la sua prestazione condita da sette gol su otto conclusioni tentate. L’Italia non si ferma più e la partita inaugurale del cammino dei ragazzi di Campagna diventa così un allenamento e una sfida tra candidati top scorer. Fondelli e Cannella alla fine condividono lo status di migliori realizzatori a quota sette. Quattro invece le reti per Di Somma, mentre Iocchi Gratta nel finale sbaglia il rigore del poker personale. Due sigilli per Di Fulvio, Damonte, Marziali, Renzuto e Bruni. Sul tabellino presenti anche Echenique e Presciutti. Di Shonzhigitov, Beloussov e Akhmetov le uniche reti del Kazakistan.