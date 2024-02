Nuoto artistico, Mondiali Doha 2024: Minisini d’argento nel solo tecnico, l’oro sfuma di un soffio

Giorgio Minisini si mette alle spalle la delusione del duo misto di ieri e porta l’Italia del nuoto artistico sul podio per la prima volta in questi Mondiali di Doha. Nel solo tecnico maschile il 27enne romano è perfetto nel suo esercizio sviluppato sotto le note di Way from the start again – Still loving you degli Scorpions, con zero basemark e un punteggio di 245.3166 arrivato grazie al coefficiente più alto tra tutti gli atleti in gara quest’oggi. 95.5000 di impressione artistica e 149.3666 di esecuzione per l’azzurro, che si è esibito sulle coreografie di due etoile del nuoto artistico mondiale quali Anastasia Ermakova e Milena Miteva. Si tratta della nona medaglia iridata, la prima nel singolo per Minisini, il quale era stato costretto a saltare pochi mesi fa l’appuntamento mondiale di Fukuoka a causa di un intervento al ginocchio.

Purtroppo l’oro sfuma davvero di un soffio, con il giovane 16enne cinese Shungcheng Yang altrettanto perfetto nella sua prestazione che gli vale uno score di 246.4766, ovvero poco più di un punto meglio del nostro rappresentante. Ben distante la medaglia di bronzo, che è andata al colombiano Gustavo Sanchez con 231.0000.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

“Si è trattato di un avvicinamento difficile, da ieri sera il pensiero della prova in doppio tornava e dovevo metterlo ogni volta da parte. Mi sono ricordato che volevo vivere una bell’esperienza, a maggior ragione dopo essere stato costretto a saltare Fukuoka. Dovevo questo risultato alla mia allenatrice, e sono contento”, ha dichiarato Minisini ai microfoni della Rai subito dopo la gara.