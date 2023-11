Pallanuoto, Euro Cup: Rari Nantes Savona vince 13-10 sull’Apollon Smyrnis

La Rari Nantes Savona supera 13-10 l’Apollon Smyrnis nella quarta giornata della fase a gironi della Euro Cup, prima di ritorno. Nel gruppo B ibiancorossi sono stati sempre avanti nel punteggio, grazie ai soliti Figlioli e Djurdic entrambi autori di una quaterna. I liguri si confermano al secondo posto a quota 9. Nel gruppo D trasferta amara per il CC Ortigia 1928 in Grecia: il Panionios vince 13-10. Secondo ko di fila in Euro Cup per i ragazzi di Piccardo che scivolano al terzo posto del girone, scavalcati proprio dalla formazione ellenica. Nel girone A, Telimar Palermo perde in casa della CN Barceloneta (11-3). Stessa sorte nel girone D per la Pallanuoto Trieste che ha ceduto 12-10 in casa ai montenegrini del Primorac Kotor.