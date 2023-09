Pallanuoto, Euro Cup: Ortigia nel girone A. Piccardo: “Sarà impegnativo”

Sorteggiati i giorni della LEN Euro Cup 2023/24 di Pallanuoto, Ortigia sorteggiata nel Girone A insieme ai serbi del Vaterpolo Klub Sabac e del VK Valis, ai francesi del Noisy-Le-Sec e ai rumeni della Dinamo Bucarest. Cinque squadre in lotta per i primi due posti che valgono il passaggio al turno successivo. Si giocherà a Sabac, in Serbia, dal 22 al 24 settembre. Stefano Piccardo, tecnico biancoverde ha commentato: “Diciamo che avremmo potuto essere più fortunati. È un girone tosto, contro delle avversarie forti. Il Sabac è un’ottima squadra che anche l’anno scorso ha fatto un’ottima coppa LEN, arrivando fino ai quarti di finale e in più giocherà in casa. Il Valis lo conosciamo, anche loro sono un buon collettivo, e poi c’è il Noisy-Le-Sec, formazione attrezzata, con tanti giocatori forti, che era stata costruita per fare la Champions ma poi ha avuto la sfortuna di trovare sulla sua strada il Brescia. Adesso, inizierà per noi la parte più importante della stagione”.