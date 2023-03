Pallanuoto, Campagna: “Vittoria prestigiosa contro l’Ungheria”

“Una vittoria di prestigio. All’inizio siamo andati in difficoltà sulle loro entrate; poi ci siamo assestati e con la zona abbiamo recuperato nel punteggio. Davanti molto bene in controfuga, l’unica pecca che abbiamo prodotto tanto e potevamo fare qualche gol in più. Qualche passaggio a vuoto c’è stato sul piano del gioco ma è soprattutto fisico”. Queste le parole del ct del Settebello, Sandro Campagna, dopo il successo di misura in World Cup contro l’Ungheria. “L’Ungheria non è mai un avversario facile e noi dobbiamo guardare a noi stessi e crescere molto sul piano individuale. Sono tre partite difficilissime di seguito considerando la Croazia domani e la Francia domenica. Domani dovremo alzare l’asticella considerando che la Croazia sta giocando bene, ha aumentato la propria autostima dall’europeo vittorioso e comunque oggi ha riposato”, ha aggiunto Campagna.