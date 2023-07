Italia-Olanda 8-9, Silipo: “Soddisfatto del percorso delle ragazze, vogliamo il bronzo”

Il ct del Setterosa Carlo Silipo ha commentato la sconfitta 9-8 in semifinale contro l’Olanda: “Nel primo tempo abbiamo subito due gol facili e sono situazioni che non bisogna concedere. Quei gol hanno deciso la partita. Sono soddisfatto del percorso delle mie ragazze, che hanno dimostrato di poter giocare con tutti e per traguardi ambiziosi; sono soddisfatto di Dafne Bettini che si è assunta la responsabilità di un tiro difficile e pesante. C’è rammarico, certo. Eravamo arrivati a un passo dalla finale e dal pass olimpico. Venerdì daremo tutto per vincere almeno il bronzo”.

Anche Marletta ha parlato dopo il match: “Non abbiamo mai mollato, ma l’Olanda ne aveva leggermente di più. Venerdì andremo in acqua con la stessa fame di oggi per prendere il bronzo”. “Peccato perché abbiamo mancato alcune buone occasione – dice Galardi – che ci avrebbero sicuro dato una mano. Più che la finale l’obiettivo era i pass olimpico. Ma sappiamo che se giochiamo così possiamo battere chiunque”.