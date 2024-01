Europei pallanuoto 2024, Italia-Georgia 22-5. Campagna: “Bravi in difesa, dovremo esserlo anche con la Grecia”

Il commissario tecnico azzurro, Alessandro Campagna, ha parlato dopo l’esordio vittorioso del Settebello agli Europei 2024 di pallanuoto maschile. L’Italia ha battuto senza particolari problemi la Georgia, come dimostra l’eloquente punteggio di 22-5. “L’approccio a questa prima partita è stato buono e per tutto l’incontro c’è stato il massimo impegno dei ragazzi – spiega Campagna – Nell’ultima stagione ci stiamo togliendo soddisfazioni con una difesa concentrata e ripartenze efficaci, anche oggi si è visto questo aspetto.” Adesso però il livello si alzerà drasticamente, visto che il prossimo avversario sarà la Grecia vicecampione mondiale in carica: “Vogliamo continuare a crescere, la Grecia è il peggiore avversario possibile in questo momento ma per certi versi anche il migliore – continua il ct – Dovremo essere ancora molto bravi in difesa, visto che affronteremo una squadra completa formata da ottimi centri, grandi difensori e tiratori da fuori.”

Dopo la partita con la Georgia ha parlato anche il numero 7 azzurro, Vincenzo Renzuto Iodice: “Questa difesa può diventare il nostro punto di forza, peccato per i tre gol subiti nel finale. Ottimo inizio di Europeo, vogliamo continuare così e siamo carichi per affrontare la Grecia. Sicuramente sarà difficile ma siamo in fiducia.” Gli fa eco Vincenzo Dolce, titolare della calottina numero 12 del Settebello: “Quando riusciamo a difendere così diventiamo difficili da affrontare e battere, adesso ci faremo trovare pronti per la Grecia.”