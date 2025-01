L’Italia della pallamano si arrende ai Paesi Bassi per 31-26, nella sfida valida per la seconda giornata di Yellow Cup. A Winterthur, in Svizzera, va in scena la quinta partita amichevole in vista dei Campionati Mondiali, attesi a partire dal prossimo 14 gennaio. Ieri, gli azzurri avevano conquistato il successo contro la Svizzera per 31-29, ma oggi non sono riusciti a ripetersi. La Yellow Cup si concluderà domani, domenica 5 gennaio, con la sfida contro il Kosovo, in programma a partire dalle 14:30. L’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale di Sky Sport Max (canale 205) e disponibile in streaming sulle piattaforme di Sky Go e di NOW.

Al termine della Yellow Cup, la Nazionale si sposterà in Germania, dove andrà in scena l’ultima tappa prima dei Mondiali. Gli azzurri entreranno in azione a Hildesheim tra il 7 e il 10 gennaio, sfidando l’Eintracht – squadra militante in Bundesliga 2 – nel pomeriggio del 9 gennaio. E’ poi previsto il trasferimento a Flensburg, prima di raggiungere Herning. Qui, andranno in scena i Mondiali, con l’Italia che debutterà contro la Tunisia.

Italia-Paesi Bassi: il tabellino

Paesi Bassi – Italia 31-26 (p.t. 16-12)

Paesi Bassi: Goudriaan (7 parate), Pol (6), Stavast 2, Ten Velde 2, Schoenaker, Kooij 5, Geenen 1, Versteijnen 5, Kleijkers 5, Steins, Smit 2, Smits 4, Houtepen 1, Nagtegaal 4, Baijens 1. All: Staffan Olsson

Italia: Ebner (5 parate), Pavani (2), Colleluori (3), Prantnerm De Angelis 1, Dapiran, Bulzamini, Angiolini 3, Savini 6, Romei, Helmersson 9, Bronzo 2, Iballi 1, Bortoli, Pirani, Moretti, Marrochi 2, Sontacchi 2. All: Riccardo Trillini

Arbitri: Sekulic (SRB) – Jovandic (SRB)

Yellow Cup: il programma

3 gennaio h 18:15 Winterthur (SUI) Svizzera – Italia

3 gennaio h 20:15 Winterthur (SUI) Kosovo – Paesi Bassi

4 gennaio h 15:30 Winterthur (SUI) Italia – Paesi Bassi

4 gennaio h 19:00 Winterthur (SUI) Svizzera – Kosovo

5 gennaio h 14:30 Winterthur (SUI) Italia – Kosovo

5 gennaio h 17:00 Winterthur (SUI) Svizzera – Paesi Bassi

La classifica del torneo:

Paesi Bassi 4 pt ITALIA 2 Svizzera 0 Kosovo 0

Campionati Mondiali – Il calendario dell’Italia

14 gennaio 2025 h 18:00 Herning (DEN) Italia – Tunisia

16 gennaio 2025 h 18:00 Herning (DEN) Italia – Algeria

18 gennaio 2025 h 20:30 Herning (DEN) Danimarca – Italia

Campionati Mondiali – I gironi