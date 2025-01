Gianluigi Buffon non chiude le porte a un clamoroso ritorno in campo all’età di 47 anni: spunta la pazza idea per il Mondiale.

Se non è stato il portiere più forte della storia del calcio, davvero poco ci manca. Lev Yashin, Iker Casillas, Manuel Neuer e forse soltanto pochi altri possono sedersi allo stesso tavolo di Gianluigi Buffon quando si parla di portieri che hanno cambiato il modo di vedere un ruolo troppo spesso considerato marginale nello sport più seguito al mondo.

Il record assoluto di scudetti vinti (dieci) e il record di imbattibilità nella Serie A a girone unico – mantenendo la propria porta inviolata per 974 minuti nella stagione 2015/2016 – lo rendono tra i calciatori italiani più forti di sempre. Buffon è inoltre il giocatore con il maggior numero di presenze in Serie A (657) e, insieme a Paolo Maldini, è uno dei due calciatori italiani ad aver superato le mille presenze in carriera.

Una carriera ricca di trofei, record e riconoscimenti che si è conclusa il 30 maggio 2023, all’età di 45 anni, giocando il suo ultimo match con la maglia del Parma nella gara di andata delle semifinali play-off di Serie B contro il Cagliari. Eppure, quella giocata in Sardegna potrebbe non esser stata realmente la sua ultima partita ufficiale giocata in carriera.

Buffon di nuovo in campo, ipotesi clamorosa per il Mondiale

Un nuovo scenario a dir poco sorprendente si è aperto dopo le parole dell’ex portiere della Juventus rilasciate al sito della FIFA. Buffon, parlando del nuovo format del Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025, non ha nascosto la sua volontà di disputare questa competizione: “Mi sarebbe piaciuto tanto disputare il Mondiale per Club, ma nella vita… non si sa mai. Tutto è possibile, no? Non sarebbe una sorpresa”.

Parole dette sorridendo che sanno più di “provocazione” che altro, ma che accendono la fantasia dei tifosi. Considerando il suo ruolo in campo, l’età (47 anni il prossimo 28 gennaio) potrebbe essere un fattore secondario. Inoltre, il ritiro è arrivato meno di due anni fa, quindi anche il dubbio sulla condizione fisica da recuperare può essere presto risolto.

Chissà che nel corso della sessione di calciomercato fatta ad hoc dalla FIFA nei primi giorni di giugno non si possa scatenare la fantasia di qualche club più esotico tra le 32 partecipanti, che vada a bussare alla porta di Buffon.