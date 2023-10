Padel, Fip Platinum Sardegna 2023: Orsi e Mesa Salazar si fermano in finale

Niente successo in finale per Carolina Orsi nel Fip Platinum Sardegna andato in scena in quel di Cagliari. L’azzurra, che faceva coppia con la spagnola Carla Mesa Salazar, è stata sconfitta in finale per 6-4 6-2 dal forte tandem composto da Patri Llaguno e Lucia Sainz. “Sono molto soddisfatta, ho giocato la finale del Platinum contro due grandi giocatrici e questo è un grande risultato – dice l’atleta italiana -. Complimenti a Patty e Lucia per la vittoria, noi abbiamo giocato bene, forse avremmo potuto sfruttare meglio qualche occasione ma resta comunque una straordinaria avventura in una città bellissima che ci ha accolto e sostenuto alla grande. Grazie Cagliari!”.