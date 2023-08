Triathlon, a Roma la Coppa del Mondo: in palio punti per la qualificazione a Parigi 2024

Punti che pesano quelli che saranno in palio in quel di Roma per la tappa della Coppa del Mondo di Triathlon, disciplina olimpica. La tappa, infatti, metterà sul piatto importanti punti che potrebbero essere decisivi per la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

Mancano due mesi, infatti, al 7 ottobre 2023, data in cui i migliori interpreti del triathlon mondiale si sfideranno lungo le strade della città eterna, in una gara che assegnerà punti anche per la qualificazione olimpica di Parigi 2024. Il percorso sarà sulla distanza sprint e si articolerà all’interno dello splendido quartiere romano dell’Eur, nella zona sud-ovest di Roma. La gara si svolgerà sulle canoniche distanze di 750 metri di nuoto, nel laghetto dell’Eur; quindi 20 km di ciclismo, nelle strade del quartiere all’ombra dell’obelisco di Marconi, del Palazzo della Civiltà Italiana, noto anche come Palazzo della Civiltà del Lavoro e “Colosseo Quadrato” ed della Basilica dei Santi Pietro e Paolo; e infine 5 km di corsa, nel parco centrale dell’Eur, lungo le sponde del laghetto