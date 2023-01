Milan, tornano in gruppo Calabria e Hernandez: disponibili contro il Sassuolo

Stefano Pioli ha quest’oggi ritrovato in gruppo sia Calabria che Theo Hernandez: i due si sono regolarmente allenati con il resto della squadra e saranno a disposizione per la sfida di domenica contro il Sassuolo. Il gruppo ha svolto un’attivazione muscolare prima di uscire sul campo centrale dove la squadra ha proseguito il riscaldamento con alcuni esercizi atletici e una serie di torelli a tema. Terminata la prima parte, l’allenamento è proseguito con la squadra impegnata nella fase tattica e conclusioni a rete. Il tecnico rossonero per la prossima sfida dovrà valutare se utilizzare un 4-3-3 o un classico 4-2-3-1.