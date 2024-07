Tennis Parigi 2024, Vavassori: “Complimenti agli avversari, ho fatto bene a giocare il singolare”

Simone Bolelli e Andrea Vavassori escono di scena al primo turno nel torneo di tennis di doppio maschile, valido per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il duo azzurro ha perso con la coppia spagnola formata dal numero 1 del mondo Granollers e dal bronzo di Tokyo in singolare Carreno Busta. Tanta amarezza nelle parole degli azzurri in zona mista.

Vavassori: “Sono stati più bravi di noi. Non l’abbiamo persa noi, l’hanno vinta da loro. Non abbiamo nulla da recriminarci e credo di aver giocato una delle migliori partite della stagione. Granollers è numero 1 in doppio e Carreno ha fatto bronzo a Tokyo ed è stato top ten in singolare. Fa male aver perso due tie-break. Penso che in un’Olimpiade si debba giocare due set su tre e non con il tie-break finale. Tutti quelli che pensano che io abbia sbagliato a giocare il singolare non capiscono di tennis. Io mi sono sentito benissimo in campo e giocare con Martinez mi ha aiutato a rendere meglio in doppio”.

Bolelli: “Loro hanno giocato una grande partita. Noi abbiamo giocato un primo set di alto livello. Nel secondo set hanno iniziato a spingere anche la seconda di servizio. Non ci sono rimpianti. È stata una partita equilibrata fino alla fine. Carreno ha alzato il livello delle sue risposte da metà secondo set. Sapevamo di avere un tabellone difficile e la partita di oggi ne è la dimostrazione. Questa sconfitta non ci deve demoralizzare perché ci sono ancora tanti impegni fino a fine stagione come Montreal, Cincinnati, Us Open e la Davis”.